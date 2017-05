גילויי עצמאות שישמחו את לבך

חם, אני יורדת מההסעה. אני קטנה הן בגיל והן בגובה, ותיק הגב מכביד עליי בעלייה הביתה. חלומות על מים קרים וגלידה מערפלים את ראייתי וחיוך קטן מתחיל להימתח על שפתיי. עיניי שבות לראות ולבי מתחיל להאיץ למראה הפחד הכי גדול שלי: כלב.

זיעה ניגרת על מצחי וידיי מפרפרות. אני נעצרת על עומדי ולא מסוגלת לזוז.

הדקות נוקפות ויכולתי לעמוד שם עד שקיעת השמש לולא אבי הגיע והציל אותי, מעצמי.

בחלוף הזמן ניסיתי להתגבר על המחשבות המשתקות, אבל האמירות שכלב מריח פחד לא הועילו. הרגשתי שאם אראה חזות רגועה הם יחושו בלב הרועד שלי -ויתקפו.

כלבים זעירים ואימתניים כאחד עוררו בי בעתה ברגע שעיני הייתה קולטת אותם, ורגליי היו מריצות אותי קילומטרים רבים במהירות שמעולם לא הגעתי אליה בשיעורי ספורט.

כשבגרתי והייתי כבר בשלהי גיל שש עשרה החלטתי שזהו, נמאס! לא אתן לכלב לשלוט בי! אני סיימתי לפחד. וכך היה, הפסקתי לפחד.

עד היום ההרגשה נפלאה, אני עצמאית ושולטת בפחדיי כמעט לגמרי.

אז לכבוד החג הכי עצמאי בשנה, כמה רעיונות למעשים קטנים של עצמאות.

ההגה בידיים שלך

את לבד, צליל חיכוך משונה נשמע והרכב מתחיל לצלוע. את עוצרת בצד, ואחרי בדיקה שטחית את מבינה שמדובר בגלגל שנפח את נשמתו וגזל את שלוותך. אין לך מושג מה עושים, אז במקום לנפנף בידייך למכוניות חולפות בתקווה לעוברי אורח נדיבים, הפשילי שרוולים. הגיע הזמן ללכלך קצת את הידיים בגריז.

מה עושים?

מבקשים ממי שמבין שיעביר לך קורס מזורז צעד אחר צעד איך מחליפים גלגל, בודקים שמן, ממלאים אוויר, ובכלל, איך מטפלים בקופסה המתגלגלת שמשרתת אותנו נאמנה.

שימי לב

חשוב לא רק להסתכל ולסכם במחברת אלא ללכלך את הידיים ולהתנסות בעצמך. אולי המניקור ייהרס אבל את תרכשי מיומנות חשובה, חיונית ומועילה ברגעי חירום.

עצמאית בשטח

כשאת יוצאת לחופשה את משתוקקת להתרחק מהשגרה, אבל מה שקורה בפועל הוא ששינית מקום והשגרה התחפשה לשירות חדרים גרוע, מיטה זרה ונייד שאת תלויה בו כי את לא מפסיקה לצלם ולהיחשף לכל ההודעות והקבוצות.

מה עושים?

יוצאים לקמפינג! עם אוהל, ציפורים וטבע. אתם תשבו בנחת לחופה של הכנרת או לחילופין על גדות הירדן או במדבר, רעשי הרקע יתחלפו בהמיית הים ויללות התנים, תכינו ארוחת ערב מאולתרת ולא תהיו תלויים בשירות חדרים גרוע ובפקידה זועפת. פשוט תהפכו לבית מלון עצמאי לתפארת.

חבילה משודרגת

לא חייבים לסבול מאיתני הטבע. אפשר ללכת לחוף מסודר עם שירותים ומקלחות ולהצטייד בפינוקים כמו ערסל, סאז' לאפיית פיתות, גזיבו ועוד שלל אטרקציות.

עצמאות נרכשת

רצית ללמוד את זה מזמן אבל בדיוק עברת דירה, התחתנת, אימצת חתול או סתם פשוט פרח לך מהראש. לכולנו יש איזו מיומנות חסרה שלפעמים מגבילה אותנו, הנה כמה הצעות למיומנויות חשובות בדרך לעצמאות.

איך את נוהגת?

"אתם נוסעים במקרה לירושלים?" הזוג מתבונן בך, מחליף מבטים ובסוף מהנהן. את מרגישה לא בנוח אבל אין לך ברירה, את הרי בכלל לא יודעת לנהוג... אז הגיע הזמן לשנס מותניים ולהיות עצמאית בדרכים, לעבור תאוריה ושיעורי נהיגה ובסוף טסט אחד או שניים. לא תתחרטי!

תנשמי!

אין לך מושג מה זה היימליך ואיך עושים הנשמה? אני מציעה לך לקחת קורס עזרה ראשונה. הוא לא מסובך ולא גוזל זמן רב, אבל לטווח הרחוק יסייע במצבי חירום ובמקום להיות פסיבית ומבוהלת אולי תוכלי להציל חיים.

How do you do?

מישהו עוצר אותך ברחוב ואת מחייכת, מוכנה להגיש עזרה, אבל אז הוא פוצח באנגלית מצוחצחת שמותירה אותך נבוכה ואילמת.

לעולם לא מאוחר מדי לשפר את האנגלית שלך! ישנם שלל קורסים, ספרים והדרכות. זו יכולה להיות כל שפה אחרת שתבחרי, אך אין ספק ששפה חדשה או משופרת תרחיב את אופקייך ותעניק לך עוד פיסה של עצמאות.

נגד הרוח

את קופצת על האופניים ומדוושת, הרוח מבדרת את שביסך, המהירות מדהירה את לבך ואת שורקת ומתעוררת מהחלום, כי לרכוב על אופניים את לא יודעת. וחוץ מזה, בשביל מה צריך את זה? אני מציעה לך בכל זאת לעלות על הדו-גלגליים. זה תורם ליציבה, לרוח איתנה ולצחוק מתגלגל.

עצמאות הדדית

קרקוש סירים מקפיץ אותך ואת רצה למטבח, עוללך (בן שתים עשרה) מנסה להכין חביתה, את חוטפת את המחבת ולוקחת פיקוד.

אני מציעה, בעדינות, שתרפי. אין כמו לתת לאחרים ללמוד עצמאות מה היא. ברגע שתיתני לבני טיפוחייך, לבן הזוג או לקולגה תפקידים אחרים, הם יהיו עצמאים ולא תלויים בך. ואת? את תהיי משוחררת עם יותר זמן פנוי. לעצמך!

פורסם בפנימה

